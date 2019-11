Ancelotti: “Non accetto che il Var sbagli”. Rizzoli: “In Napoli-Atalanta abbiamo sbagliato”

Nell’incontro che si è tenuto oggi, martedì 19 novembre, fra gli arbitri e i club, l’allenatore del Napoli Carlo Ancelotti è stato molto chiaro nell’esprimere le proprie perplessità collegate all’utilizzo del Var nel nostro campionato: “Il problema principale è sapere chi arbitra le partite, a volte ho l’impressione che siano dirette solamente dal Var: io posso accettare che sbaglino Giacomelli piuttosto che Rocchi, ma la tecnologia no”. In replica, il designatore Nicola Rizzoli ha ammesso l’errore di Giacomelli in occasione della partita giocata lo scorso 30 ottobre contro l’Atalanta: “Sì, in quella circostanza abbiamo sbagliato”. Il direttore di gara non era andato a rivedere un contatto da rigore di Kjaer su Llorente. Ancelotti, apprese le scuse, si è detto contento e che a quel punto poteva uscire dalla discussione.