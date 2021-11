Ancelotti: “Superlega nasce da esigenza di cambiare. Sullo scudetto…”

Intervistato dal Corriere dello Sport, il tecnico del Real Madrid Carlo Ancelotti ha parlato di diversi temi. Il mister di Reggiolo si è soffermato in modo particolare sulla Superlega, il calendario con tanti impegni e, ovviamente, anche sulla...

CALENDARIO - "Il calcio deve cambiare e deve farlo in fretta. Prima di tutto bisogna ridurre il numero delle partite, si gioca troppo e male, la qualità dello spettacolo è precipitata, i giocatori non ne possono più, alcuni rifiutano la convocazione in nazionale. Stanchezza fisica e mentale, uno sproposito di infortuni, partite che finiscono 10 a 0, è ora di dire basta. Meno partite, lo ripeto, e due finestre per l’attività delle nazionali", la linea di pensiero del mister.