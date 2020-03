Anche il Napoli si ferma, allenamenti sospesi fino a nuova data

Nei giorni scorsi era scoppiata la polemica riguardo alla ripresa degli allenamenti di alcuni club di Serie A. Tra i favorevoli c’erano DeLaurentiis e Lotito che infatti avevano fissato per il 23 la data di ripresa. Dopo le dure parole di Cairo e non solo, i due presidenti hanno fatto un passo indietro.

NAPOLI – Domenica è toccato alla Lazio, ma lunedì anche il Napoli ha deciso di interrompere gli allenamenti fino a data da destinarsi: “La SSC Napoli comunica che l’attività sportiva è sospesa fino a data da destinarsi. La data di ripresa delle sedute di allenamento verrà stabilita in relazione all’evoluzione dell’emergenza sanitaria in materia di diffusione del Covid 19”. Una decisione che verrà sicuramente apprezzata in Lega. Nel frattempo non ci sono ancora date riguardo l’ipotetica ripresa del campionato.