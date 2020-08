Anche il Parma fa i conti con il Coronavirus: un positivo in squadra

Continuano ad aumentare i casi di Coronavirus anche all’interno del mondo sportivo. In Serie A sono state già diverse le squadre che hanno riscontrato almeno un caso di positività al Covid-19. Anche il Parma oggi ha annunciato di aver riscontrato una non negatività.

IL COMUNICATO

Questa la nota del club crociato: “Il Parma Calcio 1913 comunica che i componenti del Gruppo Squadra (atleti, staff tecnico e sanitario, magazzinieri e dirigenti), oltre ai soggetti ad esso connessi ma appartenenti al Gruppo Extra-Squadra, sono stati sottoposti agli accertamenti previsti dal protocollo vigente relativo alla ripresa dell’attività sportiva degli atleti professionistici durante la pandemia da Covid-19. Tutti gli esami hanno dato esito negativo, ad eccezione di un unico caso di positività al primo ciclo di test molecolari relativo a un atleta completamente asintomatico. Il calciatore, che è stato messo in isolamento prima dell’inizio delle attività e non è entrato in contatto con il Gruppo Squadra, è sotto la gestione dell’ASL locale che provvederà al controllo della normalizzazione del test molecolare. Il resto del gruppo ha svolto e continuerà a svolgere normalmente il programma di lavoro previsto”.