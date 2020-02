Anche la Fiorentina su Tonali, Cellino respinge un’offerta shock

Tonali via da Brescia? Sì, ma solo in estate. Con questa risposta Massimo Cellino avrebbe rifiutato anche l’offerta di Rocco Commisso presentata durante la finestra di mercato invernale. Una maxi offerta verrebbe da dire: ben 50 milioni di euro.

Il presidente viola dopo gli acquisti di Kouamé, Cutrone, Duncan, Igor, Agudelo e Amrabat voleva chiudere il mercato con il botto, ma ha trovato l’opposizione del presidente sardo che non ha alcuna intenzione di indebolire una squadra che è ancora in piena lotta per salvarsi.

NON SOLO FIORE – Su Tonali però non c’è solo la Fiorentina. Juventus e Inter ancora prima dell’inizio del mercato di gennaio avevano presentato due offerte per portarsi via il giocatore. I bianconeri sembrerebbero ancora in pole, ma quest’estate ci sarà una vera e propria asta per il baby fenomeno.