Anderson ammette: “I derby italiani più sentiti rispetto alla Premier”

A Roma è stato protagonista in diversi derby con la maglia della Lazio. Felipe Anderson si carica in vista del match tra il suo West Ham e il Tottenham. Una sfida vissuta in maniera diversa rispetto alle stracittadine italiane. Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport: “In Italia appena esce il calendario iniziano a motivarti. Un mese prima del derby ti fermano per strada, si raccomandano di vederti in forma per la partita. Qui in Inghilterra è più tranquillo in settimana ma quando inizia la partita senti molta pressione”.