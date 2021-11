Andreazzoli promuove i cinque cambi: “Utile per gratificare chi ho in rosa”

Il tecnico dell'Empoli Aurelio Andreazzoli analizza i vantaggi della regola dei cinque cambi

Dal 2020, il calcio italiano sta facendo i conti con la regola dei cinque cambi. Una soluzione nata durante i primi mesi di pandemia per permettere alle squadre di non caricare eccessivamente i propri tesserati, evitando affaticamenti in un calendario molto fitto. Molti club "piccoli" hanno considerato questa soluzione un aiuto alle big, ma secondo il tecnico dell'Empoli Aurelio Andreazzoli non è del tutto così. Queste le sue parole: "Mi sono già espresso, è un vantaggio naturalmente per chi è maggiormente attrezzato. Si tratta di un dato di fatto, visto che puoi cambiare il 50% dei calciatori di movimento. Però devo dirti che a me fa piacere, ho sempre auspicato che ci fosse una regola di questo tipo. Per me è importante gratificare un maggior numero di calciatori della rosa. Hai maggiore libertà di agire, domenica scorsa abbiamo fatto tutti i cambi e tutti ci hanno dato qualcosa".