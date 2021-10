Anguissa: “Sapevo che Napoli sarebbe stata la scelta giusta. Riscatto? Vediamo”

Anguissa si sta rivelando fondamentale per il Napoli. Il centrocampista potrebbe essere riscattato

Il Napoli sta scoprendo le qualità di André-Frank Zampo Anguissa. Il centrocampista, arrivato a titolo temporaneo dal Fulham, si sta rivelando estremamente prezioso per il gioco di Luciano Spalletti. Così si ipotizza già un possibile acquisto a titolo definitivo da parte della società partenopea. Il calciatore, dal canto suo, in conferenza stampa spiega cosa si aspetta dal futuro: "Ho capito subito che Napoli sarebbe stata la scelta giusta per me perché ho avvertito subito la fiducia di tutti, quando è arrivata la proposta non ci ho pensato due volte ad accettare. In questo momento non penso al contratto, mi interessa giocare. Sarà il tempo a dire se meriterò di essere riscattato. Sono felicissimo di essere qui a Napoli, vedremo ciò che accadrà, ma ora penso al campo e a dare il massimo ogni volta che giocherò. Sono convinto che grazie alla mentalità e alla forza mentale della squadra si può continuare a vincere perché è la squadra che fa i calciatori, l'importante è la squadra".