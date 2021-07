Antognoni: “Non avrei mai pensato di lasciare la Fiorentina”

Parole forti quelle dell'ex fantasista della Fiorentina in merito al suo addio alla società di Rocco Commisso.

E' stato un addio che certamente non ha fatto piacere a nessuna delle parti in causa, quello tra Giancarlo Antognoni (Campione del Mondo con l'Italia nel 1982) e la Fiorentina , guidata dal presidente Rocco Commisso. Dalle parole dell'ex numero 10 della Fiorentina traspare una grande trstezza.

ADDIO - L'ex dirigente dei "Viola" è intervenuto ieri a Sportitalia e ha spiegato la sua decisione di lasciare la squadra gigliata: "La Fiorentina mi ha offerto un ruolo che non ho ritenuto valido. Questa proposta mi è stata posta male. Non credo di essere stato sfruttato a dovere. Mi dispiace soprattutto per i tifosi che si sia creata tutta questa situazione".