Antonini: “Milan penalizzato dagli infortuni. Genoa rischia. Sulla Juventus…”

Parla l'ex esterno di diverse squadre italiane

Intervistato da TMW, l'ex calciatore Luca Antonini ha detto la sua sulle tematichedi attualità della Serie A soffermandosi in modo particolare sul Milan, ma dando anche un parere sulla lotta allo scudetto e per la retrocessione con uno sguardo particolare al Genoa, altro suo ex club.

INTER E LE ALTRE - "L'Inter campione d'inverno? Pensavo non arrivasse a questo punto, però devo dire che la mano di Inzaghi si vede e si sente, i giocatori si vede che si divertono in campo e questo porta risultati. Ha elementi di alto livello e di qualità, bastava metterli insieme e trovare l'amalgama giusta". Sulla Juventus: "È una squadra che non molla mai, non va mai data per persa. È indietro, però è pur sempre la Juventus, mi aspetto qualche colpo importante a gennaio". Sulla lotta per non retrocedere: "Il Genoa rischia? Sì, rischiare rischia. È ingolfato lì in fondo alla classifica, però Sheva è un grande allenatore: coadiuvato da una società che vuole investire penso possa creare una squadra in grado di salvarsi. Gli auguro il meglio".