Apolloni consiglia Kulusevski: “Termini la stagione a Parma…”

Una prima parte di stagione sontuosa, quella di cui si è reso protagonista il centrocampista in forza al Parma, ma di proprietà dell’Atalanta, Dejan Kulusevski. Non a caso, sullo svedese hanno messo gli occhi numerosi club, pronti a fare un tentativo per aggiudicarsene le prestazioni. A consigliare il centrocampista sul suo futuro, ai microfoni di Radio Sportiva, è intervenuto l’ex difensore Luigi Apolloni.

CONSIGLIO – “E’ stato molto bravo a confermarsi, ha trovato fiducia in se stesso ed è diventato un punto fermo del Parma. E’ un ragazzo maturo, senza grilli per la testa. Il mio consiglio è quello di terminare la stagione ai ducali: D’Aversa lo sta valorizzando e, visto che è amico di Conte, potrebbe consigliarlo all’Inter”.

PARMA, GAGLIOLO: “OBIETTIVO SALVEZZA, L’EUROPA UN SOGNO…”