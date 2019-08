Apoteosi Bologna nel recupero: Soriano stende la Spal, 1-0

All’ultimo respiro il Bologna si prende il derby. Gli uomini di Sinisa Mihajlovic, applauditissimo dal Dall’Ara, si impono in extremis al termine di un match duro ed intenso contro la Spal. La sfida è equilibrata ed incerta. Il Bologna conduce la partita, mentre la Spal si difende e punge in contropiede. Nel primo tempo, gli ospiti iniziano meglio, rendendosi minacciosi dalle parti di Skorupski. Poi però emergono i rossoblù: Destro trova prima la respinta di Berisha e poi il salvataggio di Vicari. Kurtic riaccende i biancoazzurri, ma colpisce solo l’esterno della rete. Nel finale sono ancora i padroni di casa a sfiorare il vantaggio con Poli, Destro ed Orsolini che sbattono contro Berisha. Nella ripresa, il Bologna attacca a testa bassa e colleziona diverse occasioni. Soriano spreca da buona posizione e Vicari è ancora provvidenziale. La Spal torna all’attacco con Di Francesco che non trova la porta da buona posizione, ma qualche minuto dopo è la traversa degli uomini di Semplici a tremare dopo la stoccata di Sansone. Berisha si supera su Soriano con una prodezza incredibile. La replica arriva dall’altra parte con Skorupski che vola sul colpo di testa di Missiroli. Al 93′ arriva il colpo di testa vincente di Soriano che manda in orbita la squadra di Mihajlovic.