Apoteosi Inter nel derby: Brozovic e Lukaku stendono il Milan 2-0

Ruggisce la Milano nerazzurra. L’Inter vince con merito il derby e difende la propria leadership, fatta di quattro vittorie consecutive. Gli uomini di Conte giocano con maggiore convinzione e precisione rispetto al Milan e sfiorano il vantaggio già nel primo tempo, quando D’Ambrosio prima colpisce un palo e poi si vede annullare un gol per fuorigioco. Nella ripresa il vantaggio diventa concreto: Brozovic trova la rete spacca-partita grazie anche alla deviazione di Leao, presente dal 1′ minuto. Gli uomini di Giampaolo balbettano, ma non crollano. Al 77′ Lukaku raddoppia con una girata perfetta che finisce sul secondo palo. L’Inter sfiora il tris con Politano che colpisce la traversa. Il Milan dà segni di vita con Theo Fernandez che centra il palo esterno. I nerazzurri mancano il terzo gol con Candreva e Vecino, ma alla fine festeggiano la quarta vittoria consecutiva in campionato e la leadership in classifica.