Apoteosi Lazio: Juventus rimontata e battuta 3-1

Prima sconfitta stagionale per la Juventus. Il cammino immacolato dei bianconeri si interrompe all’Olimpico contro un’ottima Lazio, sempre più terza forza del campionato. La Juventus inizia fortissimo, andando vicinissima al vantaggio con Dybala e Bernadeschi. La scarsa precisione e le parate di Strakosha salvano la Lazio che fatica a contrattaccare. Al 26′ il risultato si sblocca: Bentancur crossa rasoterra e trova la zampata vincente di Cristiano Ronaldo. L’incontro sembra indirizzato e invece si svegliano i biancocelesti. Sul finire del primo tempo arriva il pareggio: cross di Luis Alberto e Luiz Felipe batte Szczesny. Nella ripresa regna l’equilibrio anche se la Lazio dà l’impressione di poter pungere maggiormente. La svolta arriva al 71′ quando Cuadrado viene espulso. E al 74′ Milinkovic Savic trova l’inserimento vincente che manda avanti i biancocelesti. La Lazio potrebbe chiudere l’incontro quando beneficia di un rigore, ma Szczesny para il tiro di Immobile. Nonostante l’inferiorità numerica, nel finale la Juve si riversa disperatamente in avanti, ma non trova il guizzo vincente. Anzi, nel recupero arriva il tris di Caicedo. Finisce 3-1.