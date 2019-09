Apre Castro, risponde Faraoni: tra Cagliari e Hellas Verona finisce 1-1

Frena il Cagliari dopo la clamorosa vittoria al San Paolo di Napoli. I sardi di Rolando Maran vengono stoppati da un ottimo Verona, bravo a reagire nonostante un avvio non semplice. La prima mezz’ora è decisamente favorevole ai padroni di casa: il Cagliari spinge in cerca del gol e colleziona occasioni clamorose con Simeone e Joao Pedro, Silvestri è provvidenziale nel salvare l’Hellas. Il portiere non può nulla al 28′ quando un cross di Castro si insacca in rete dopo il velo di Joao Pedro per l’1-0 dei sardi. Il Verona si scuote e va vicinissimo al pareggio con Zaccagni che manca il colpo del k.o., mentre sul finire di primo tempo serve un super salvataggio di Pisacane sulla riga di porta. Nella ripresa non si allenta la pressione veronese. Al 67′ un errore di Pisacane lancia Faraoni che trova il pareggio. Il Cagliari reagisce rabbiosamente e sfiora il pareggio con Simeone. Nel finale, però, i rimpianti sono di marca veneta: Salcedo manca per due volte il tap in vincente.