Aramu racconta: “Rinato al Venezia. In passato paura di restare senza squadra”

Parla il numero 10 dei lagunari

Una stagione da trascinatore del suo Venezia . Parliamo di Mattia Aramu , numero 10 dei lagunari protagonista di 4 gol 2 due assist in 9 gare di questa Serie A. Il calciatore è stato intervistato da Sky Sport confidando alcuni aspetti dell'annata in corso e non solo.

PERSONALE - Sulla sua crescita: "Sono diventato un uomo più maturo rispetto al passato, credo molto di più nel lavoro. Dopo la retrocessione con l’Entella mi sono ritrovato senza squadra fino a un’ora dalla chiusura del calciomercato: è stato davvero brutto e per la prima volta in vita mia ho avuto paura di rimanere ‘a piedi’". E ancora: "Il primo gol in Serie A è stato incredibile, perché l’ho realizzato contro il Torino, club dove sono stato per 16 anni. È stata un'emozione doppia". Sul suo idolo Messi: "Messi è il calcio, l’idolo di tutti i bambini, non puoi non innamorarti vedendolo giocare".