Aramu sfonda e il Venezia affonda la Fiorentina

La festa del Venezia e degli ottomila del Penzo

Si è conclusa stasera l'ottava giornata del campionato di Serie A con la vittoria al Penzo del Venezia che ha battuto la Fiorentina per 1-0. Ha deciso un gol di Aramu al 36'. La squadra di Italiano parte bene e gioca con il possesso ma non è riuscita a scardinare la difesa veneziana. I padroni di casa ripartono e trovano il vantaggio con Aramu che sfrutta un assist di Henry. Nel resto del match la Fiorentina ha cercato il pareggio invano. Viola in 10 dal 77' per il doppio giallo a Sottil.