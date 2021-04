Arbitri, nuove critiche a Maresca dopo il rosso a Ibrahimovic

Non è piaciuta la direzione arbitrale di Parma-Milan affidata dal designatore Rizzoli all’arbitro Fabio Maresca. Il fischietto di Napoli in questa stagione è stata spesso al centro di aspre polemiche per la sua gestione della partita. Per il designatore Rizzoli, la stagione dell’arbitro partenopeo è al momento profondamente negativa. Come se non bastassero i precedenti di Inter-Parma (errore su Perisic), Roma-Sassuolo, Milan-Torino e Udinese-Inter dove Conte è andato su tutte le furie gridando “Maresca sei sempre tu!”. Partite con decisioni non sempre corrette e cartellini ai più sembrati non del tutto giustificati.

IBRAHIMOVIC – Adesso ecco esplodere il caso Ibrahimovic. Lo svedese è stato espulso al Tardini per aver insultato l’arbitro ma lo stesso attaccante del Milan ha poi detto di non averlo fatto. Un turno di squalifica per le seguenti motivazioni: “Per avere al 15′ del secondo tempo proferito con atteggiamento provocatorio una critica irrispettosa al direttore di gara”. Tiziano Pieri ex arbitro e moviolista Rai ha bacchettato Maresca: “La sua gestione del match del Tardini con i calciatori non è mai stata perfetta, troppo aggressivo. Io ho arbitrato partite con Ibrahimovic in campo e seppur lo svedese abbia un carattere da duro, ha sempre avuto rispetto dei direttori di gara”.