Arbitro Doveri: “Felice del VAR ma non possiamo andare a vedere ‘televisione’ sempre”

Il pensiero del direttore di gara sull'utilizzo del VAR

RAPPORTO - "Il messaggio più chiaro che posso mandare è che tutti e 51 gli arbitri di Serie A sono felicissimi di avere un supporto tecnologico come quello della Var perché una volta che l’errore è stato fatto, meglio correggerlo subito piuttosto che non poterlo correggere", ha esordito Doveri. "Da parte nostra non c’è ostracismo ma l’utilizzo che è vincolato ad un protocollo che non si applica in Italia in un modo e da altre parti in un altro ma è un protocollo internazionale che limita gli interventi agli errori chiari ed evidenti".