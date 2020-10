Argentina, dopo Ecuador Dybala out con la Bolivia: L’Albiceleste: “Non può sostenere pratica sportiva”

Paulo Dybala salta la sfida del 13 ottobre con la Bolivia, sfida valida per i Mondiali 2022. L’attaccante della Juventus, che aveva saltato già la sfida con l’Ecuador non sarà a disposizione a causa di una condizione fisica non eccellente. Ecco il comunicato dell’Argentina:“Il giocatore Paulo Dybala non viaggerà in Bolivia con la Nazionale perché non è in condizione per sostenere la pratica sportiva. Continuerà il recupero dai suoi problemi addominali”. Il club bianconero è in apprensione per la Joya.