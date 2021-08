Arnautovic: “Ho voluto fortemente il Bologna. Accoglienza mai vissuta prima”

L'attaccante si presenta alla piazza rossoblù

Redazione ITASportPress

Alla fine matrimonio è stato. Marko Arnautovic ha firmato per il Bologna e si prepara ad una nuova avventura in Serie A dopo quella con la maglia dell'Inter diversi anni fa. L'attaccante austriaco è stato presentato questa mattina in conferenza stampa dove ha avuto modo di parlare del suo impatto con la piazza rossoblù e delle sue ambizioni.

FELICE - "Prima di tutto voglio ringraziare il Club, in particolare Fenucci e Sabatini, oltre a tutte le persone che hanno reso possibile questo trasferimento", ha detto Arnautovic. "I primi contatti sono avvenuti sei mesi fa e dopo questi mesi finalmente sono qua. Il Bologna mi ha ridato la voglia di giocare a calcio. Ci siamo sentiti anche con il mister e mi hanno da subito dimostrato la voglia di avermi con loro. Sono molto contento di essere qui".

ACCOGLIENZA -Arrivato nelle scorse giornate, il bomber è stato accolto molto calorosamente dai tifosi che hanno invaso le strade per dargli il benvenuto: "E' stato un momento speciale non solo per me ma anche per mia moglie e lo ricorderemo per tutta la nostra vita. Non mi era mai successo. Appena li ho visti ho voluto fermarmi a salutare e ringraziare tutti i tifosi che mi hanno aspettato e accolto davanti all'hotel. Sono voluto tornare in Europa soprattutto per provare a migliorare la squadra e fare meglio dello scorso anno".

MISTER E CAMPO - "Quando ho parlato con il Bologna? Sei mesi fa abbiamo iniziato a parlare e ho parlato anche con il Mister. In quel momento il campionato cinese era sospeso per questioni Covid e per rispetto della squadra ho fatto parlare mio fratello. Durante gli Europei ho avuto modo di parlare con Mihajlovic e mi ha dato delle ottime sensazioni che mi hanno convinto ancora di più". Sulla preparazione e la disponibilità per scendere in campo: "Credo che i miei primi minuti di gioco saranno domenica contro il Pordenone. La partita con il Liverpool è troppo presto, ho fatto solo un allenamento con la squadra e devo ancora lavorare per raggiungere la condizione dei compagni e arrivare pronto alla partita di Coppa Italia".