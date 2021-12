Arnautovic: “Il Bologna come l’Atalanta. Piano piano…”

Il centravanti molto fiducioso sulla crescita del suo club

CRESCITA - "A chi mi chiedeva 'Ma perché il Bologna?' io ho risposto che sicuramente a qualche calciatore dell’Atalanta sei anni fa avevano chiesto la stessa cosa. 'Why Atalanta?'. Ora guarda dov’è l’Atalanta. Il percorso qui è quello, piano piano...", ha detto Arnautovic dimostrandosi pienamente fiducioso sul percorso di crescita della squadra rossoblù. Ancora sul Bologna: "Nel dicembre 2020 si fecero vivi. Risposi 'no, non posso'. Dovevo terminare il mio percorso a Shanghai. Poi il Bologna si è rifatto vivo e a differenza di altri non ha fatto chiacchiere inutili: ha presentato un progetto tecnico e contrattuale. Così si fa. E quando prima dell’Europeo ho sentito Sinisa, beh, ho detto: 'è la mia squadra'. Magari potevo andare in un team più grande? Io non sono da panchina, un’opzione: io gioco".