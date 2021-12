Arrestato presidente Sampdoria Massimo Ferrero ma club non coinvolto

Guai per il patron blucerchiato: il club non sarebbe coinvolto

Redazione ITASportPress

Fulmine quasi a ciel sereno per il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero che è stato arrestato dalla Guardia di Finanza nell'ambito di un inchiesta della procura di Paola, in Calabria, a per reati societari e bancarotta.

A riportare la notizia è l'Ansa. Secondo quanto si apprende, la squadra ligure non è coinvolta nelle indagini. Ferrero è stato trasferito in carcere, mentre per altre 5 persone sono stati disposti i domiciliari. Il legale del patron blucerchiato ha confermato l'estraneità del club ligure nell'inchiesta della procura di Paola, nel cosentino.

Ricordiamo che per il club ligure non è certo una stagione facilissima tra rumors sulla possibile cessione, i risultati che, soprattutto all'inizio, stentavano ad arrivare, e il recente k.o. di Marassi contro la Lazio. Adesso, un altro problema che riguarda il suo presidente. Momento davvero cupo per gli appassionati blucerchiati del Ferraris.