Arthur – Juventus, Setien frena: “Il club non mi ha comunicato la sua partenza”

Arthur è l’oggetto del desiderio della Juventus. Nelle scorse ore l’affare tra i bianconeri e il Barcellona è stato dato per fatto, ma dalle società non è ancora emerso nulla di ufficiale. I dettagli della trattativa però si conoscono. Il centrocampista brasiliano prenderà il posto di Pjanic, da tempo promesso al Barcellona. Insomma, la trattativa sembrerebbe ormai essere conclusa, ma non per Quique Setién.

Arthur non se ne va

Durante la conferenza stampa che precede il match tra blaugrana e Celta Vigo, Setién ha dovuto risponde ad alcune domande su Arthur. Una sua risposta però mette paura ai tifosi bianconeri: “Arthur? Il club non mi ha comunicato nulla in merito alla sua partenza. Sarà con noi sicuramente fino all’ultima partita. Continuo a contare su di lui. Si allenerà con noi e poi vedremo se viaggerà per la partita. Speriamo solo che questi rumors non lo infastidiscano, è una situazione anormale per qualsiasi giocatore”.

Arthur-Juve: i dettagli

La società bianconera è alle prese con i dettagli relativi all’ingaggio del giocatore e al conguaglio che riceverà il Barcellona. Arthur andrebbe a guadagnare 5 milioni a stagione, con altri 500.000 euro di bonus, quanto alla trattativa tra i club, la Juve ha già quasi ammortizzato del tutto la cifra d’acquisto di Pnanic dalla Roma (32 milioni nel 2016) e dovrebbe “arrendersi” a dare 20 milioni al Barça, che pagò Arthur ben 40 milioni al Gremio nel 2018.