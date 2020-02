Assalto Real per Lautaro, i blancos preparano un maxi contratto

Il Real fa sul serio per Lautaro Martinez. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo e AS, Florentino Perez non baderebbe a spese pur di portare il talento argentino al Santiago Bernabeu. L’Inter intavolerà con il suo attaccante un discorso riguardo al rinnovo di contratto e Marotta dovrà farlo al più presto.

CLAUSOLA – Il Real Madrid infatti sarebbe disposto a pagare la clausola di 111 milioni di euro che si attiverà a luglio. Il rischio di perderlo per l’Inter è….Real. Soprattutto per il contratto che Perez sottoporrebbe all’attaccante: 14 milioni l’anno. Una cifra che farebbe vacillare chiunque.

BARCELLONA – Occhio però anche in Catalunya. Il Barcellona non resta certo a guardare e farà un tentativo per strappare Martinez all’Inter e agli acerrimi rivali madrileni.

Prepariamoci ad un vero e proprio “clasico” di mercato.