Aston Villa, Reina: “Ho accettato il Milan perchè sapevo che Donnarumma sarebbe stato ceduto”

Il portiere dell’Aston Villa Pepe Reina ha fatto sapere qual è stata la decisione che lo ha spinto ad accettare il Milan: “Ho firmato un contratto con i rossoneri un anno e mezzo fa. Avevo saputo che Donnarumma stava per andarsene, ma alla fine rimase. Ho cercato di fare del mio meglio per giocare e aiutare il Milan ma purtroppo questo club non è attualmente nella situazione migliore, ma sono sicuro che tornerà presto ai fasti di un tempo”, sottolinea Reina Onda Cero. Il 37enne ex Bayern e Napoli in questa stagione ha disputato una partita in Serie A e incassato un goal. Il contratto del giocatore con il club di Milano è valido fino all’estate del 2020.