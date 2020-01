Atalanta, 4 clean sheet nelle ultime 6 gare ma Gasperini vuole un centrale…

Sembra poter essere il suo punto debole, ma l’Atalanta delle ultime uscite stagionali appare solida anche in difesa. 4 clean sheet sulle ultime 6 gare disputate. Non male per i nerazzurri. Contro Hellas Verona e Bologna sono arrivate 4 reti, ma tra Dinamo Zagabria, Brescia, Shakhtar e Milan la squadra di Gasperini non ha subito nemmeno un gol. Un dato interessante che fa ben sperare la società anche per il proseguimento della stagione.

ACQUISTO – Considerando anche i dati realitivi all’attacco, il migliore della Serie A, Gasperini ha deciso di voler confermare quanto di buono visto nelle ultime gare anche in difesa. Ecco perché, nonostante i dati incoraggianti, pare aver chiesto un centrale. Kjaer e Ibanez non hanno convinto, e l’idea del tecnico è Kevin Bonifazi, attualmente al Torino.