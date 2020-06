Atalanta a forza quattro, Sassuolo annichilito: 4-1 al Gewiss Stadium

Per l’Atalanta il tempo sembra non essersi fermato. La squadra di Gasperini è perfetta contro il Sassuolo e la partita in realtà è già in ghiaccio nella prima parte di gara. Con questi 3 punti l’Atalanta vola a 51 punti, +6 sulla Roma. I ragazzi di De Zerbi invece dovranno ricompattarsi alla svelta per non subire altre imbarcate.

La partita

Pronti-via la partita si mette subito sul binario atalantino. Al 16esimo minuti Djimsiti apre le marcature con un colpo di testa in area dopo gli sviluppi di un calcio d’angolo. Quattro minuti più tardi gli uomini di Gasperini raddoppiano con Gomez, ma il gol viene annullato dal VAR per un tocco di mano dell’argentino. Il Sassuolo non c’è e l’Atalanta accelera e al 31esimo trova il gol con Duvan Zapata, anche lui di testa su suggerimento di Gosens. Sei minuti più tardi Bourabia mette la palla nella sua porta regalando il 3-0 ai padroni di casa. Il Sassuolo ci prova, ma i tiri di Berardi e Caputo sono facili prede di Gollini. Nel secondo tempo Zapata sigla il 4-0 con un colpo di testa su assist di Gomez. Nel secondo minuto di recupero, Bourabia trova il gol della bandiera su calcio di punizione. Con questo poker l’Atalanta sale a quota 74 gol, tre in meno del record della stagione 2019/2020.