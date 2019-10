Atalanta, adesso è ufficiale: da domenica si torna a Bergamo, c’è l’ok per il Gewiss Stadium

È fatta, è arrivato l’ok da parte della Lega Serie A: l’Atalanta giocherà domenica alle ore 15 contro il Lecce nel nuovo Gewiss Stadium (l’Atleti Azzurri d’Italia ristrutturato, che ha cambiato nome per ragioni di sponsorizzazione). Il documento è apparso sul canali ufficiali della Lega, in cui si afferma proprio che c’è il via libera per far tornare i nerazzurri di Gian Piero Gasperini a casa, in quel di Bergamo, dopo un lungo peregrinare (quest’anno giocava le gare casalinghe al Tardini di Parma). Si prospetta un pienone già per la partita di domenica nella nuova Curva Nord, le cui fotografie sono state rese pubbliche nei giorni scorsi: una struttura imponente e sfarzosa per tutti i tifosi della Dea.