Atalanta, al via la tournée nel Regno Unito: tutti a rapporto da Gasperini

Tutto è pronto per la tournée dell’Atalanta nel Regno Unito. Dopo la presentazione della squadra nella serata di ieri, la Dea è in volo verso l’Inghilterra dove sarà impegnata in tre gare per preparare al meglio la stagione.

Sono ben ventiquattro i giocatori scelti da mister Gasperini per la lunga trasferta in terra inglese e le tre sfide contro Swansea, Norwich e Leicester. Tutti, o quasi, convocati per mettere a punto gli schemi tattici del tecnico e valutare anche l’intera rosa. Mancano all’appello Traorè e Varnier ma sono presenti tutti i big, da Ilicic al Papu Gomez e, soprattutto, Duvan Zapata. Il bomber colombiano si è aggregato alla squadra dopo le meritate vacanze in seguito alle fatiche della Copa America.



La stagione della storica Champions League può dirsi, dunque, iniziata. L’Atalanta è pronta a stupire…ancora.