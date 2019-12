Atalanta, altra grande notizia: torna a lavorare in gruppo Zapata

Un 2019 con i fiocchi per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, dal terzo posto della scorsa Serie A fino alla conquista degli ottavi di Champions League. Si pensava che l’ultima nota lieta dell’anno solare fosse il 5-0 straordinario al Milan dello scorso 22 dicembre, invece c’è tempo per un’altra bella notizia: torna a lavorare pienamente con il gruppo, al Centro Bortolotti di Zingonia, Duvan Zapata, attaccante colombiano assente ormai da diversi mesi, la cui mancanza si è sentita solo in parte, ma solo perché i nerazzurri riescono a sopperire alle assenze – anche importanti – con caparbietà. Zapata è giocatore fondamentale per la Dea, indispensabile per tenere alta la guardia nelle varie competizioni. Curatosi a Siviglia per un paio di volte, adesso torna più carico che mai. Nella prossima partita, per la cronaca, l’Atalanta sfiderà il Parma.