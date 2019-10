Atalanta, anche l’ex Colantuono ci crede: “Da anni fa miracoli e può puntare allo Scudetto”

“È la matematica a dire che l’Atalanta può competere per vincere lo Scudetto”. Parole di Stefano Colantuono, ex mister nerazzurro, nel corso della trasmissione Stadio Aperto di TMW Radio, commentando i temi caldi della giornata di campionato appena terminata: “I nerazzurri nel 2019 hanno fatto più punti di qualsiasi squadra in A, per questo è possibile raggiungere quel sogno. Non sono solo sensazioni, ma come detto è anche matematica. Ovvio, le rivali sono più blasonate ed attrezzate, ma la Dea è in formissima. Niente è precluso, Gasperini al momento è il miglior allenatore in circolazione e sono anni che questa squadra sta facendo autentici miracoli, con bacino di utenza di gran lunga inferiore rispetto alle altre che competono. Non si parla più di sorpresa, è proprio una big”.

CAMPIONATO – Come detto, Colantuono ha parlato anche di altro: “Non vedo nulla di grave o di scandaloso nell’aver fatto riposare Cristiano Ronaldo per Lecce, sono scelte su cui avranno ragionato in casa Juve. Inter e Napoli hanno sprecato una grande chance, Spal e Parma hanno dato filo da torcere e hanno portato a casa un punto a testa insperato. Milan? A Pioli serve tempo, oggi comunque non ci sono possibilità che arrivi al quarto posto, servirà riprendere la marcia in fretta. Anche a de Ligt bisogna dare tempo, nessun dubbio sulla sua futuribilità, ha grandi qualità”.