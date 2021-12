Atalanta, polemica per maglia natalizia sbagliata: “Non va indossata”. La società: “Oggi maglia tradizionale”

I tifosi arrabbiati per l'errore sulla maglietta nonostante lo sponsor neghi si tratti di uno sbaglio

La maglia natalizia dell'Atalanta fa ancora discutere. Come ogni anno la società nerazzurra aveva deciso di giocare nell'ultima sfida dell'anno in casa con una divisa speciale per il Christmas Match. Per l'occasione era stata ideata una t-shirt con lo skyline di Città Alta. Peccato che, per molti tifosi, quello apparso sulla divisa sembri quello di... Torino.

A tal proposito lo sponsor tecnico dell’Atalanta ha negato l'errore affermando che si tratti di quello di Bergamo. Nonostante tutto, per i fan non è così e questa mattina, al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia, ecco uno striscione che non lascia scampo ad interpretazioni: "La maglia è sbagliata. Per rispetto non va indossata".

La volontà dei tifosi nerazzurri è di non vedere sui giocatori la t-shirt speciale. E in tal senso la società ha preso posizione annunciato, per evitare polemica, che oggi la squadra scenderà con la maglia tradizione. "Rammaricata e dispiaciuta per quanto accaduto in questi ultimi giorni, al fine di evitare ogni ulteriore strumentalizzazione, vista l’importanza della partita, la Società ha deciso che oggi la squadra scenderà in campo indossando la prima maglia gara ufficiale", le parole nel comunicato della Dea.