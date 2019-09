Atalanta, ansia Muriel: sospetta distorsione al ginocchio e possibile lungo stop

Un gol che ha riacceso l’anima della squadra contro il Genoa e ha aiutato a ribaltare il risultato, Luis Muriel è stato decisivo anche nella terza uscita di campionato dell’Atalanta, dopo la doppietta all’esordio contro la Spal. Adesso, però, rischia di dover stare fuori a lungo complice un problema al ginocchio.

Muriel, uscito malconcio dal campo del Ferraris, preoccupa Gasperini e i tifosi della Dea. In attesa di esami più dettagliati, le prime impressioni non sono per nulla positive. Secondo quanto riferito da Sky Sport, le condizioni dell’attaccante colombiano preoccupano lo staff medico nerazzurro: una sospetta distorsione al ginocchio rischia di tenere lontano dai campi di gioco il colombiano che sicuramente non ci sarà per l’esordio in Champions League di mercoledì contro la Dinamo Zagabria.