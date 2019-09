Atalanta, Arana: “A Siviglia ero caduto nella disperazione, ora invece sto bene e mi godo il momento”

Impegnato con il Brasile U23, il nuovo arrivato in casa Atalanta Guilherme Arana ha parlato della sua esperienza al Siviglia e del passaggio in prestito ai bergamaschi, con cui ha esordito nel finale del match perso domenica scorsa 3-2 al Tardini di Parma contro il Torino: “A Siviglia ero caduto nella disperazione, impazzivo perché volevo fortemente giocare, ho 22 anni – riporta il giornale spagnolo Mundo Deportivo -. Sono stato acquistato dal Corinthians (a dicembre 2017 per 11 milioni di euro, ndr) e naturalmente è cambiato tutto rispetto al passato, è stata dura ma la famiglia mi è stata accanto e sono cresciuto. Ora inizio un nuovo capitolo con l’Atalanta, sto bene penso che potrò adattarmi al meglio e velocemente: sono stato accolto molto bene e mi godo il momento cercando di essere al top”.