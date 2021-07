Atalanta, arriva la maglia 2021-22: “Sempre più forte la passione”

Presentate le divise per la prossima annata. Colori classici per la maglia home, qualche novità per la t-shirt away

Redazione ITASportPress

Come annunciato nelle scorse ore, l'Atalanta ha presentato questa mattina i kits ufficiali per la prossima annata 2021-22. Dal sito del club nerazzurro e sui profili social atalantini è possibile ammirare le maglie della stagione che è appena iniziata.

"Sempre più forte la passione", questo lo slogan utilizzato dalla Dea. Ma anche "Una maglia, una città". La divisa di casa dell'Atalanta si conferma con i classici colori nerazzurri e gli sponsor sulla spalla e al centro del corpo.

Sempre attraverso i profili social, la società della famiglia Percassi ha mostrato anche la maglia da trasferta, questa volta bianca con righe fini verticali nere e azzurre, come i colori sociali del club, ma anche il terzo kit.

Per l'occasione, i modelli che hanno vestito le t-shirt sono stati "adulti, giovani, donne, bambini, tutti uniti dallo stesso amore per l’Atalanta, per i nostri colori [...]".

Di seguito le immagini delle divise che accompagneranno la squadra di Gasperini in campionato e in Champions League.