Atalanta, Barrow verso la cessione a gennaio: ecco le squadre interessate

Era già prossimo all’addio in prestito in estate, la finestra di mercato di gennaio potrebbe rivelarsi questa volta decisiva. Il futuro di Musa Barrow, attaccante gambiano, potrebbe essere lontano dall’Atalanta (ma solo a titolo temporaneo). Sono molte le squadre interessate al giovane talento cresciuto nella Dea, soprattutto viene in mente l’Hellas Verona, che da tempo cerca un centravanti delle sue qualità (tant’è che in estate fu vicinissima proprio a Barrow) per fare il salto di qualità decisivo dopo un avvio di Serie A davvero positivo. Secondo però l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, le ipotesi più concrete portano a Spal e Sampdoria: i ferraresi “vantano” il peggior attacco della categoria (9 reti in 14 giornate), mentre i blucerchiati sono a quota 12 reti realizzate (di cui ben 3 nell’ultimo turno col Cagliari, altrimenti sarebbe sullo stesso gradino della Spal).