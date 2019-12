Atalanta, benemerenza civica per Gomez. Il sindaco: “Rappresenta la bergamaschità”

A settembre Gian Piero Gasperini è diventato cittadino onorario di Bergamo, adesso è il momento del Papu Gomez ricevere la benemerenza civica da parte del sindaco della città Giorgio Gori. Il capitano e simbolo dell’Atalanta, giunta agli ottavi di Champions, è stato insignito di una delle quindici benemerenze civiche del Comune di Bergamo anche da parte del presidente del consiglio comunale Ferruccio Rota presso il Teatro Sociale di Città Alta. “È rappresentane della bergamaschità che arriva da molto lontano e vi ha aggiunto un tocco di fantasia tipico della propria terra – ha sottolineato Gori -. Simbolo di una comunità aperta al mondo in cui non conta dove si è nati. Personalmente, gli avrei dato il premio solo per il gol di ieri al Milan…”.

E ancora: “È capitano e simbolo dell’Atalanta europea che ha toccato il livello più alto della sua centenaria storia, cui ha contribuito, con squadra e allenatore, a far conoscere e valorizzare il nome della nostra città in Europa – ha continuato il primo cittadino -. Negli ultimi anni ha rifiutato varie offerte da grandi squadre, scegliendo si sposare la causa atalantina. E ha promesso di vivere a Bergamo anche finita la carriera calcistica. Inoltre, si è distinto socialmente per il forte supporto all’associazione no-profit ‘Gli Insuperabili’, scuola calcio per ragazzi con disabilità”.