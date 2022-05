Atalanta, Boga: “C’è un solo modo per fermare il Milan a San Siro”

Domenica per l'Atalanta sarà una sfida decisiva per l'Europa

Prima contro il Milan a San Siro e poi contro l’Empoli al Gewiss Stadium, la possibilità di partecipare la prossima stagione in una competizione europea dipenderà dai risultati di questi ultimi match. Il giovane attaccante della Dea, classe ’97, commenta l’imminente partita contro i rossoneri: “Si sappiamo che queste due ultime partite sono molto importanti sono solo per noi, ma anche per il Milan. Loro si giocano lo scudetto, ma anche noi abbiamo un obiettivo importante andiamo lì per provare a far di tutto per vincere”. I giocatori sono determinati a dare il tutto per tutto nel match Milan-Atalanta e il giovane Boga non teme gli avversari: “penso che dobbiamo fare il nostro gioco perché loro hanno il pubblico dalla loro parte. Sarà pieno e noi dobbiamo rimanere concentrati”. Il successo in campo dipende dall’attenzione che ogni giocatore della squadra impiegherà per raggiungere l’obiettivo: “dobbiamo rimanere concentrati per sfruttare ogni occasione possibile. Ogni partita dura sempre 90 minuti più il recupero quindi dobbiamo, per tutto questo tempo, difendere bene, e, quando abbiamo occasione, fare gol. Più gol di loro, per vincere la partita”.