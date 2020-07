Atalanta – Bologna ad alta tensione. Mihajlovic a Gasp: “Non rompere il c***o”

Nervi tesi in panchina durante il match tra Atalanta – Bologna. Nel corso del primo tempo infatti Gasperini ha ricevuto un cartellino rosso dopo un battibecco piuttosto acceso con Sinisa Mihajlovic.

MIHAJLOVIC: “GASP NON ROMPERE IL C***O”

Durante il primo tempo l’allenatore serbo ha infatti chiesto a Gasperini di non parlare con i giocatori del Bologna e da lì ne è nata una lite molto pesante. Mihajlovic si è rivolto al collega con toni molto pesanti riecheggiati in tutto lo stadio: “Parla con i tuoi, fatti i cazzi tuoi, vaffanculo, non rompere il cazzo“. Dopo il litigio verbale l’arbitro ha ammonito l’allenatore del Bologna ed espulso Gasperini che ha continuato a protestare uscendo dal campo.