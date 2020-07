Atalanta-Brescia, maxi striscione di protesta: “Mai più”

Atalanta-Brescia si sfideranno questa sera in campionato per la 33^ giornata di Serie A. Un derby che mette davanti due delle città che sono state di recente maggiormente colpite dall’emergenza sanitaria dovuta al coronavirus. Ecco spiegato lo striscione enorme di protesta che, secondo quanto afferma il Giornale di Brescia, è stato srotolato oggi in Castello, a Brescia, in segno di protesta contro la partita di questt’oggi.

Striscione di protesta per Atalanta-Brescia

Il messaggio è abbastanza chiaro ed è rivolto in particolare alla Lega Serie A e al mondo del calcio. Nell’immagine si vede un giocatore che in mano ha un pallone bucato e sulla maglia, al posto del numero, ha il simbolo del denaro. “Due città ancora in lutto, ma per ripartire avete fatto di tutto… Migliaia di morti… tanto dolore… in campo per un calcio senza valori!”, queste le parole che accompagnano lo striscione e un’ulteriore scritta, più grande: “Mai più”. Sopra tale scritta sono stati rappresentati anche due camion militari, ovvero i mezzi con cui sono stati trasportati i morti da Bergamo alle altre province per la cremazione, nei giorni più duri dell’emergenza coronavirus.