Atalanta-Cagliari diretta tv e streaming, dove vedere il match oggi

Atalanta-Cagliari si gioca quest’oggi domenica 4 ottobre alle 12.30 per la terza giornata di Serie A. Il lunch match tra nerazzurri e rossoblù aprirà il turno di campionato. La squadra di Gasperini punta a vincere in casa. Gli ospiti guidati da Di Francesco cercano la prima vittoria stagionale.

Atalanta-Cagliari, le probabili formazioni

Dopo la paura per un caso di coronavirus nella rosa atalantina, resta da capire qualche formazione scenderà in campo. Dai convocati è possibile ipotizzare uno schieramento con Sportiello tra i pali, Djimsiti, Palomino, Romero in difesa; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens in mezzo al campo; Gomez a sostegno di Muriel e Zapata ma non è escluso l’inserimentodi Malinovskyi dall’inizio al posto di una delle punte. Il Cagliari si affida a Cragno in porta. Zappa, Godin, Walukiewicz, Lykogiannis in difesa. Nandez, Marin, Rog in mezzo e Sottil con Simeone e Joao Pedro in attacco.

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Djimsiti, Palomino, Romero; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Muriel, D. Zapata

CAGLIARI (4-3-3): Cragno; Zappa, Godin, Walukiewicz, Lykogiannis; Nandez, Marin, Rog; Sottil, Simeone, Joao Pedro

Dove vedere il match in diretta e streaming

Il lunch match valido per la terza giornata di SerieA tra Atalanta-Cagliari sarà trasmesso in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X), oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Esiste anche la possibilità di vedere la partita su DAZN1 il canale satellitare a disposizione degli abbonati che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN: In questo modo chi si è abbonato a Sky potrà seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della sfida sarà affidata ad Edoardo Testoni, con Dario Marcolin al commento tecnico.

Ovviamente la gara Atalanta-Cagliari sarà visibile per i clienti DAZN in diretta streaming con il match che sarà seguibile anche sul proprio pc o notebook, collegandosi sul sito ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, preoccupandosi prima di scaricare la app per sistemi iOS e Android e successivamente di avviarla e selezionare la gara dal palinsesto.