Atalanta-Cagliari, le formazioni ufficiali

Tutto è pronto per il lunch match delle 12,30 tra Atalanta-Cagliari valido per l’11^ giornata di Serie A. Prima gara della domenica tra nerazzurri e rossoblù a caccia di punti per proseguire nel momento magico in campionato. Squadre rivelate dai due tecnici. Ecco le loro scelte ufficiali:

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini, Toloi, Djimsiti, Palomino, Castagne, Pasalic, Freuler, Gosens, Gomez, Ilicic, Muriel Allenatore: Gian Piero Gasperini

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen, Cacciatore, Pisacane, Klavan, Lykogiannis; Castro, Oliva, Nainggolan Rog; Joao Pedro, Simeone. Allenatore: Rolando Maran