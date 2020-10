Tutto è pronto per il lunch match della terza giornata di Serie A. Atalanta-Cagliari scenderanno in campo alle 12.30 per dare inizio al turno di campionato. Decisioni prese da parte di Gasperini e mister Di Francesco per i 22 che scenderanno in campo.

Atalanta-Cagliari, le formazioni ufficiali

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Romero, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Pasalic, Gosens; Gomez; Muriel, Zapata.

Cagliari (4-3-3): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Godin, Lykogiannis; Nandez, Marin, Rog; Sottil, Simeone, Joao Pedro.