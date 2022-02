Atalanta-Cagliari, le formazioni ufficiali

Si gioca il lunch match di Serie A

Tutto è pronto per il primo match della domenica di Serie A. In quel di Bergamo è tempo di Atalanta-Cagliari , gara valida per la 24^ giornata. Nerazzurri di Gasperini contro i rossoblù di Mazzarri per una sfida che si annuncia molto interessante.

Decise le formazioni da parte dei due mister. Gasperini si affida a Muriel in avanti con Pasalic e Malinovskyi in sostegno. In porta c'è il solito Musso mentre in difesa sono Palomino e Djimsiti i centrali con Zappacosta e Pezzella sugli esterni. Mazzarri, privo di Joao Pedro e Keita, si affida invece a Pereiro in attacco con Deiola a sostegno. Torna tra i pali Cragno con Goldaniga, Lovato, Obert tris di centrali. A Marin con Grassi il compito di muovere la palla in mezzo al campo.