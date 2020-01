Atalanta, Caldara su Instagram: “Che emozione il ritorno in campo!

Dopo lunghi mesi passati senza giocare al Milan, Mattia Caldara è tornato all’Atalanta, club nel quale, negli anni passati, ha saputo mettersi in luce. Appena riapprodato alla corte di Gasperini, il difensore ha subito trovato spazio fin dal primo minuto nel match di Coppa Italia contro la Fiorentina, vinto dai viola per 2-1. Un ritorno in campo che il giocatore ha voluto celebrare attraverso il proprio profilo Instagram.

EMOZIONE – “Un Ri-Esordio in campo! Adrenalina, emozione e un po’ di agitazione, mi dispiace per come è andata la partita, ma la testa è già a lunedì. Forza Atalanta”.