Atalanta, Caldara: “Torno con umiltà, darò il massimo”

Dopo la parentesi poco felice al Milan, Mattia Caldara è tornato all’Atalanta, che lo ha prelevato dai rossoneri in prestito per i prossimi diciotto mesi con diritto di opzione. Il difensore, ai canali ufficiali del club nerazzurro, ha così parlato del suo ritorno a Bergamo.

EMOZIONE – “Sono emozionato e felice di essere di nuovo qua, questo per me deve essere un punto di partenza. Vengo da un anno e mezzo in cui non ho giocato e so che sarà difficile trovare un posto in squadra, ma sono arrivato con molta umiltà. Non vedo l’ora di poter dare il mio contributo. Gasperini? Lo conosco bene, ho già incontrato sia lui che i compagni e la dirigenza. So cosa chiede e io darò il massimo. Ho ritrovato una grande Atalanta, ci aspetta una doppia sfida importante con il Valencia in Champions League, un traguardo impensabile fino a un po’ di tempo fa. Sarà un onore prendere parte a questa partita”.