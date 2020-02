Atalanta, Castagne: “Futuro? Potrei restare a Bergamo in caso di Champions, ma se dovessero chiamarmi Inter o Napoli…”

Ennesima stagione sopra le righe, quella che sta vivendo l’Atalanta. I nerazzurri, che tra pochissime ore sfideranno il Valencia nell’andata degli ottavi di finale di Champions League, occupano attualmente il quarto posto in campionato. Tra i protagonisti della formazione di Gian Piero Gasperini il difensore belga Timothy Castagne, che ha così parlato in queste ore a La Derniere Heure.

FUTURO – “Per adesso penso solamente a questo finale di stagione e all’Europeo, poi vedremo. Se dovessimo raggiungere nuovamente la Champions non sarebbe male restare a Bergamo. Per adesso non so quali club mi cercheranno, staremo a vedere cosa accadrà. Un campionato che mi attira molto è la Premier League, ma se dovessero chiamarmi Inter o Napoli… sono due grandi squadre”.