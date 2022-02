Atalanta ceduta a fondo americano? Il retroscena sulla decisione dei Percassi

L'ipotesi sulla cessione della società bergamasca

Si tratterebbe di un’operazione per cedere la maggioranza della società nerazzurra - si parla di una quota oscillante fra il 70 e l’80 per cento - a un fondo USA. Al momento il nome più attendibile sarebbe quello di KKR che avrebbe deciso di investire sul club di Bergamo per una cifra vicina ai 350 milioni di euro.

Dopo mesi di trattative, fin qui tenute quasi nascoste, l'accordo tra le parti potrebbe portare già oggi alla chiusura dell'operazione. Per il momento, sponda Percassi tutto tace, in un senso e in un altro. L'Atalanta fu rilevata per circa 14 milioni dall’attuale presidente Antonio che comunque non lascerebbe del tutto il club. Infatti, la famiglia resterebbe operativa all’interno della società per garantire la necessaria continuità del progetto.