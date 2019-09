Atalanta, clamoroso Skrtel: risolve il contratto ancor prima di giocare

Incredibile in casa Atalanta: Martin Skrtel ha rescisso il proprio contratto dopo neppure un mese dal suo arrivo. Manca ancora l’ufficialità, che verrà data nelle prossime ore con tanto di spiegazione e motivazioni, ma il difensore non farà più parte della rosa nerazzurra.

Skrtel non figura neppure tra i convocati per la gara contro il Torino e avrebbe preso la decisione, in accordo col club, di rescindere il proprio contratto. Forse a causa di alcuni problemi fisici, il centrale difensivo lascia, dunque, Bergamo senza neppure aver fatto il proprio esordio con la squadra. A poco più di un giorno dalla chiusura del mercato, l’Atalanta è chiamata a trovare un nuovo pilastro difensivo da mettere a disposizione di Gasperini.